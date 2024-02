Si sono giocati gli ultimi due recuperi delle gare della 21a giornata non disputate per gli impegni nella Supercoppa Italiana. Clamoroso ritorno alla vittoria del Napoli che rifila un 6-1 al Sassuolo trascinato dalla tripletta di Osimhen, dalla doppietta di Kvaratskhelia e dal gol del difensore Rrahmani. Un esordio da incubo per il nuovo allenatore Bigica. L’Inter si conferma “ingiocabile” e rifila un altro 4-0 all’Atalanta. Davvero impressionante la squadra di Inzaghi, ormai a un passo dalla conquista dello scudetto.

Questi i risultati e la classifica dopo 26 giornate:

SASSUOLO-NAPOLI 1-6

INTER-ATALANTA 4-0

Inter 69

Juventus 57

Milan 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Udinese 23

Frosinone 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13