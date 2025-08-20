L’ex centrocampista azzurro, Samuele Ricci, ora al Milan ha rilasciato un intervista a cronache di spogliatoio in cui ha parlato anche di Empoli.

“A Empoli sono tra i migliori per lanciare i giovani e farli giocare, non hanno paura di inserirli. Ho avuto la fortuna di aggregarmi alla prima squadra quando ero in Serie B, dove puoi avere più spazio, abbiamo anche vinto il campionato e sono arrivato in A. Nelle giovanili ero bravino ma non ero tutto questo fenomeno da dire…..ma piano piano, con il lavoro e restare sempre concentrato, ce l’ho fatta. Ho fatto un percorso lineare, è stata la mia fortuna”