Partita importantissima quella che si giocherà domani, in trasferta, contro il Sassuolo. A sorpresa i neroverdi sono diventati una diretta concorrente per la salvezza, adesso sotto di noi in classifica. Per la squadra di “mister miracolo” la possibilità di allungare e staccare la squadra di Dionisi, andandosi a mettere sempre più nella migliore condizione. Vediamo le ultime:

Si dovrebbe andare a Reggio Emilia con l’ormai classico, e collaudato, 3-4-2-1. Il modulo che ha rivoluzionato tutto sarà ancora l’abito che i nostri andranno ad indossare, con alcune variazioni però negli uomini. La squalifica di Gyasi impone un cambio, con Bereszynski che andrà a destra, lasciando la fascia sinistra a Cacace. Non partirà nemmeno Grassi, infortunatosi contro la Fiorentina, al suo posto ballottaggio Marin-Fazzini con il primo ad essere in vantaggio. Non ci si attendono invece variazioni, guardando l’ultimo undici iniziale, nelle altre posizioni. L’unico eventuale dubbio è in attacco, ma la sensazione porta a Cerri dall’inizio con Niang in corso d’opera.

Gli indisponibili sono: Caputo, Ebuehi, Belardinelli, Gyasi, Grassi

Mister Nicola elogia le qualità dell’avversario senza soffermarsi troppo sulla classifica ma guardando sempre all’opportunità di crescita.

Sarà un 4-2-3-1 quello che manderà in campo Alessio Dionisi. Due dubbi di formazione nei quali sono invischiati due ex Empoli. In difesa Viti se la deve vedere con Kumbulla, in mezzo invece Bajrami è in ballottaggio con Volpato. La sensazione, dall’Emilia, è che possano partire i nostri ex. Nessun dubbio invece per l’altro ex, Pinamonti, che partirà dall’inizio come vertice dell’attacco. Dietro di lui, oltre a Bajrami, agiranno Thorstvedt e Laurientè. Assenti nelle fila neroverdi sono Berardi, Toljan ed Obiang.

Dionsi parla apertamente di scontro diretto da vincere per iniziare a risalire la china.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Consigli; Pedersen, Erlic, Viti, Doig; Boloca, Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurietè; Pinamonti.

3-4-2-1: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Marin, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.