S A S S U O L O 2 E M P O L I 3

10′ Luperto, 54′ Pinamonti Rig, 64′ Niang Rig, 78′ Ferrari, 93′ Bastoni

Allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia arriva una vittoria fondamentalissima per gli azzurri. Una vittoria incredibile ed emozionante per come si è definita nel finale. Un Empoli da urlo!!! Una della gare storicamente più aspre, quella in trasferta con il Sassuolo, ma gli azzurri sono riusciti nella grande impresa di vincere, facendo un incredibile volo in classifica e dimostrando che al momento la lotta salvezza non è roba per noi. Il successo azzurro è per 3-2. Una girandola di emozioni infinite. Vantaggio Empoli con Luperto di testa, e primo tempo che si chiude cosi. Nella ripresa pari di Pinamonti su rigore, poi rigore per l’Empoli e per la terza volta ci pensa il freddissimo Niang. Il Sassuolo ritrova il pari con Ferrari che sfrutta una palla inattiva calciata da Bajrami. Poteva sembrar finita, con un pari che non sarebbe stato da buttare, ma doveva arrivare l’imbucata di Bastoni in pieno recupero a mandare in visibilio il popolo azzurro. Una partita lucidissima da parte dei nostri, con anche qualche azzardo nella formazione iniziale. Nicola non ha paura di niente e nessuno e l’ha voluta vincere, certificando che il suo arrivo ha letteralmente trasformato questo gruppo. Solidi dietro, cinici davanti. Magari non bellissimi da vedere ma, quello che conta (lo diciamo oggi come lo dicevamo ieri), è ottenere i risultati. C’è poco da aggiungere sulla partita, la squadra ha fatto quello che doveva fare, ed è stata anche molto brava nell’ammortizzare i momenti difficili della gara, senza mai scomporsi ma andando a sfruttare le occasioni. Nel primo tempo gli azzurri avrebbero anche potuto far qualcosa in più del solo gol, nella ripresa era inevitabile il ritorno del Sassuolo ma, come detto, l’Empoli ha saputo subire per poi rendere sempre il colpo. Sotto “mister miracolo” sono dodici punti in sei partite, media semplicemente da Europa. Difficile adesso anche tenere i piedi per terra, anche se va obbligatoriamente fatto. Doppio assist di Marin che diventa, finalmente, il leader di questa classifica. Un dato che deve far riflettere, magari poco evidenziato, è l’aver avuto tre rigori nelle ultime tre partite. Fino a Salerno soltanto uno a favore degli azzurri. Questo è sintomo di come la pericolosità degli azzurri, in fase offensiva, si sia notevolmente alzata. Complimenti alla squadra (tutti, nessuno escluso) che adesso fa sognare e stare più sereni, complimenti ai tanti tifosi – magari non parliamo però di esodo – che oggi erano presenti in trasferta.

SASSUOLO (4-2-3-1) : Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Henrique, Boloca (46′ Bajrami); Volpato (68′ Mulattieri), Thorstvedt (87′ Defrel), Laurientè (87 Racic) ; Pinamonti.

A Disp: Pegolo, Cragno, Missori, Kumbulla, Toljan, Obiang, Castillejo, Lipari, Ceide.

Allenatore: Alessio Dionisi

EMPOLI (4-2-3-1) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace (87′ Destro) ; Maleh, Marin; Kovalenko (80′ Bastoni), Cambiaghi (87′ Bereszynski), Cancellieri (87′ Pezzella); Cerri (55′ Niang).

A Disp: Perisan, Berisha, Goglichidze, Shpendi,

Allenatore: Davide Nicola

ARBITRO: Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti: Preti/Vecchi. VAR: Serra/Mariani.

Ammoniti: 9′ Boloca (S), 53′ Ismajli (E), 56′ Cancellieri (E).

LIVE MATCH

96′- E’ FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! gli azzurri colgono la seconda vittoria consecutiva esterna espugnando il “Mapei Stadium” per 3-2. Dopo un primo tempo in controllo, nella ripresa sono stati raggiunti dai padroni di casa. L’Empoli ha avuto la forza e personalità di riportarsi avanti, centrando il blitz in pieno recupero. La truppa di Nicola mette un mattone pesante in ottica salvezza

95′- Ultimi assalti del Sassuolo, sponda di Ferrari per Tressoldi: la blocca Caprile.

93′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Bastoni raccoglie la punizione di Marin mettendo la sfera all’angolino alla destra di Consigli

93′- Stavolta la punizione è per l’Empoli all’altezza dall’out destro

92′- Ancora l’ex Bajrami la mette in mezzo dove Racic non riesce ad intervenire.

91′- Punizione per il Sassuolo affidata al solito Bajrami, allontana la difesa dell’Empoli.

90′- Saranno cinque minuti di recupero da vivere in apnea.

88′- Dionisi risponde con una doppia sostituzione: Defrel e Racic per Thorsvedt e Laurientè.

87′- Triplo cambio per Nicola: Destro, Bereszynski e Pezzella per Cacace, Cambiaghi e Cancellieri.

86′- Bajrami va in percussione entra in area, il suo sinistro viene respinto. Sull’altra sponda Niang addomestica una palla in maniera magistrale, allarga per Cambiaghi: il suo sinistro a lato.

85′- Cambiaghi, raccoglie la respinta della difesa: il suo sinistro finisce alto.

84′- Ancora il francese del Sassuolo stavolta sulla destra si propone, il suo destro con il corpo arretrato finisce alto.

83′- Soffrono gli azzurri soprattutto sul proprio lato destro in questo finale.

83′- Laurientè sfonda a sinistra il suo cross a cercare sul secondo palo Thorsvedt, il colpo di testa del norvegese finisce a lato.

82′- Pinamonti servito in area, cerca il sombrero ai danni di Ismajli abile a guadagnare un prezioso fallo.

81′- Cancellieri punta Ferrari che lo ferma, Aureliano lascia proseguire.

80′- Secondo cambio per gli azzurri: Bastroni per Kovalenko.

79′- Bajrami ci prova dal limite, si rifugia in angolo Walukiewicz.

78′- Gol confermato dal Var.

77′- Nuovo pareggio degli emiliani, Bajrami la scodella in area trovando la deviazione vincente di Ferrari che sovrasta Ismajli spedendo la palla alle spalle di Caprile.

76′- Pinamonti obbliga al fallo Walukiewicz, punizione fischiata sa Aureliano per il Sassuolo.

74′- Pescato in posizione di fuorigioco Cancellieri. Si riparte con una punizione per i neroverdi nella propria area

73′- Fallo di mano commesso da Niang in area neroverde, punizione in favore del Sassuolo.

71′- Lungo lancio di Ismajli a pescare Cancellieri sul filo del fuorigioco, entra in area: servizio a cercare Niang che non arriva per la deviazione vincente.

70′- Gli azzurri provano a congelare la situazione con il possesso.

68′- Cerca il tutto per tutto Dionisi: Mulattieri per Volpato. Adesso il Sassuolo in fase offensiva è una sorta di 4-2-4, Pinamonti e Mulattieri attaccanti centrali con Bajrami e Laurientè ai lati.

67′- Bella chiusura di Marin ad interrompere il suggerimento di Volpato, sul proseguo dell’azione Cambiaghi travolge Henrique.

65′- Niang viene travolto da Tressoldi, punizione in favore dell’Empoli.

64′-GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Mortifero Niang dagli undici metri spiazza Consigli riportando in vantaggio l’Empoli

64′- Va sul dischetto ancora l’ex Milan.

63′- Rigore per l’Empoli!! fallo di mano di Ferrari sul destro di Niang.

62′- Primo angolo per gli azzurri, suggerimento di Maleh per Niang che non aggancia.

61′- Sull’altra sponda risponde Thorsvedt, anche il norvegese manda la sfera lontano dai pali di Caprile.

60′- Stavolta è Marin a cercare la soluzione personale, anche lui non inquadra la porta.

59′- Ci prova Niang dal semicerchio dell’area, destro alto sopra la traversa.

58′- Si è rovesciato il quadro psicologico della gara, adesso gli azzurri sono in sofferenza. Terzo angolo per gli emiliani affidato al sinistro di Bajrami, allontana Caprile.

56′- Doig va via a Cancellieri, punita l’energica spallata del numero 20 azzurra

55′- Primo cambio anche per Nicola: Niang per Cerri.

54′- L’ex Pinamonti la pareggia facendo secco dagli undici metri Caprile

53′- Rigore per il Sassuolo e giallo a Ismajli

52′- Intanto c’è un check del Var per il contatto tra Ismajli e Tressoldi.

51′- Caprile viene chiamato al primo intervento, il portiere azzurro si oppone al sinistro di Doig. Sugli sviluppi del secondo angolo per i neroverdi, Ismajli mette sul fondo, ancora corner per gli emiliani.

49′- Il Sassuolo sembra essere passato al 4-4-2 in questa ripresa con l’inserimento di Bajrami.

47′- Cancellieri ferma fallosamente Laurientè generando una punizione per il Sassuolo. Calcia Bajrami, allontana la difesa azzurra.

46′- L’Empoli gioca il primo pallone della ripresa. Dionisi ha effettuato il primo cambio della gara: Bajrami per Boloca.

2° Tempo

47′- Si va all’intervallo con l’Empoli meritatamente in vantaggio sul Sassuolo, decide al momento l’inzuccata vincente di Luperto al 10′. Gli azzurri quando attaccano dando la sensazione di poter far male, mentre in fase di non possesso sono sempre pronti a rintuzzare con autorità le avanzate dei neroverdi.

47′- Azione insistita di Volpato sulla sinistra, scarico per Doig che la mette sul secondo palo a cercare Pinamonti. Il suo colpo di testa bloccato agevolmente da Caprile.

45′- Assegnati due minuti di recupero.

45′- Cambiaghi ruba palla a Laurientè, serve in verticale Cancellieri che viene fermato da Pedersen.

43′- Si cominciano a sentire i primi fischi del “Mapei stadium”.

42′- Kovalenko ferma fallosamente Laurientè. Punizione per il Sassuolo dal proprio fronte sinistro.

41′- Cambiaghi sfonda a destra, il suo cross respinto con i pugni da Consigli.

40′- Volpato prova a cambiare gioco per Laurientè, anticipato da Ismajli.

38′- Cacace guadagna un fallo laterale, buona prestazione fin qui del neo zelandese.

36′- Cancellieri stavolta da sinistra premia la corsa di Cacace, il suo servizio a trovare l’inserimento a fari spenti di Kovalenko: il suo piatto destro viene respinto da Consigli, poi viene colpito Aureliano.

34′- Sugli sviluppi del corner, allontana Walukiewicz con palla verso l’esterno dove Pinamonti vince il duello con Luperto rimettendo un pallone al centro, Ferrari in anticipo su Ismajli per nostra fortuna il suo colpo di testa finisce a lato.

33′- Rimessa laterale dal proprio fronte sinistro per il Sassuolo. Arriva il primo angolo per la squadra di Dionisi.

31′- Guardando meglio lo schieramento degli azzurri, sembra essere un 4-2-3-1 più che un 4-3-3. Kovalenko spesso e volentieri si alza appoggiando Cancellieri e Cambiaghi dietro a Cerri.

29′- Thorsvedt pesca il taglio a sinistra di Laurientè non seguito da Cancellieri, il francese si porta la palla sul destro non inquadrando la porta di Caprile.

28′- Cambiaghi prova a mandare in verticale Cacace anticipato da Boloca.

27′- Tiro-cross di Laurientè con palla direttamente sul fondo.

25′- Cancellieri continua ad essere un fattore sulla destra, il suo servizio troppo lungo per Kovalenko.

24′- Decisione confermata dal Var dopo un breve Check.

23′- Cancellieri lascia partire un tiro-cross che colpisce il palo, poi arriva il tap-in vincente di Maleh. Gol annullato per fallo di mano dell’ex Lecce.

22′- Cambiaghi se ne va nella metà campo del Sassuolo a servire Cancellieri, che scarica indietro.

21′- Ci prova ancora il francese, ingaggia un duello con Ismajli ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo.

20′- Il destro del francese finisce direttamente sopra la traversa.

19′- Pinamonti obbliga Maleh al fallo, punizione da posizione insidiosa per il Sassuolo. Pronto alla battuta Laurientè, la barriera azzurra è composta da quattro uomini, oltre a Cambiaghi nella veste di “Coccodrillo”.

17′- Doig prova a mettere in movimento Laurientè, il servizio dell’ex Verona è troppo profondo favorendo la chiusura di Walukiewicz.

15′- Ferrari pesca a sinistra l’inserimento di Laurientè, il suo cross respinto da Caprile, poi Boloca non inquadra la porta.

14′- Adesso l’Empoli è tutto dietro la linea della palla a coprire gli spazi nella propria metà campo

12′- Thorsvedt prova la percussione in area azzurra, prima Cancellieri e poi Walukiewicz chiudono: l’ultimo tocco è del norvegese. Si ripartirà da Caprile.

11′- Nell’occasione Luperto è rimasto contuso, staff sanitario azzurro in campo.

10′- GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Luperto si avventa sul secondo palo a raccogliere un perfetto cross di Marin regalando il vantaggio agli azzurri

9′- Arriva il primo ammonito della gara, ne fa le spese Boloca per fallo su Cancellieri.

8′- Attacca prevalentemente sulla corsia sinistra l’Empoli, proprio sotto il settore occupato dai 700 tifosi azzurri.

7′- Cambiaghi si procura una rimessa laterale in zona offensiva.

5′- L’Empoli in campo con il 4-3-3 e non il 3-4-2-1 preventivato alla vigilia.

3′- Punizione per gli azzurri dai 20 metri, batte Marin con il destro respinge sul suo palo Consigli.

2′- Cerri viene indietro premiando l’inserimento di Cambiaghi che allarga per Cancellieri, il suo cross in mezzo all’area allontanato dalla retroguardia di casa.

1′- Il Sassuolo muove il primo pallone della gara, emiliani con la consueta casacca a strisce verticali neroverdi. Empoli in divisa completamente azzurra.

0′ – Zurkowski e Fazzini si uniscono, all’ultimo minuto, all’elenco degli indisponibili. Per il polacco botta alla caviglia, per l’ex primavera alla coscia. Cancellieri dovrebbe essere il vice Gyasi, con Kovalenko messo davanti al fianco di Cambiaghi. Marin, come previsto, per Grassi. Modulo che potrebbe variare nel corso del match.

1° Tempo