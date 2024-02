Queste le pagelle inerenti le prestazioni dei calciatori azzurri usciti vincitori al “Mapei Stadium”per 3-2 nella gara esterna con il Sassuolo:

CAPRILE: 6 Non ha responsabilità specifiche sui due gol del Sassuolo. Intuisce il rigore di Pinamonti e nulla può fare sull’inzuccata di Ferrari, bravo e attento sulle uscite.

ISMAJLI: 5.5 Nel primo tempo risponde presente come il resto dei compagni. Con l’ingresso dell’ex Bajrami va in maggior sofferenza, commette il fallo da rigore su Tressoldi e perde Ferrari nel gol del momentaneo 2-2

WALUKIEWICZ: 6.5 ringhia sugli attaccanti centrali del Sassuolo non concedendo loro occasioni per calciare verso la porta. Attento e concentrato come sempre in marcatura

LUPERTO: 7 Guida la retroguardia azzurra con autorità, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Impreziosisce la solita prestazione convincente con il gol del primo vantaggio sotto la curva azzurra.

CACACE: 6.5 Nel primo tempo dialoga molto bene con Cambiaghi e Cancellieri, proponendosi con efficacia. Nella seconda parte della gara si deve occupare maggiormente della fase di non possesso.

DESTRO: SV

MALEH: 6.5 Come sempre generoso in fase di non possesso. Conferisce quantità e fosforo in quantità industriali al servizio dei compagni. Ingaggia duelli con gli avversari, uscendone spesso vincitore.

MARIN: 7 All’Empoli magari un “re degli assist”, da oggi c’è. Dai suoi piedi partono i palloni dei due gol che aprono e chiudono il match. Magistrale il traversone al 94′. Questa è solo la ciliegina sulla torta di una prestazione di alto livello, sempre concentrato si fa trovare nella posizione giusta in fase di non possesso dando il suo apporto in costruzione.

CANCELLIERI: 6,5 Pericolo pubblico numero uno per la difesa del Sassuolo, soprattutto nel primo tempo riesce a saltare sistematicamente il diretto controllore. Colpisce anche un palo con un tiro-cross.

KOVALENKO: 6.5 La sua posizione – soprattutto nel primo tempo – mette sistematicamente in difficoltà la retroguardia del Sassuolo. I suoi inserimenti non vengono assorbiti, l’ucraino si conferma una freccia nell’arco di Nicola sulle ripartenze.

BASTONI: 7 Entra a tre minuti dalla fine per dare equilibrio alla squadra. Invece arriva il gol che manda in visibilio il popolo azzurro. Bravo nel prendere il tempo e bravo nell’indirizzare quel pallone.

CAMBIAGHI: 6,5 Niente da dire sui movimenti sulle energie che mette nella gara. Solita partita di grinta e di corsa, qualcosa in meno sulla precisione.

BERESZYNSKI: SV

CERRI: 6 Fa il suo sporco lavoro ingaggiando duelli con i difensori avversari. Lotta da par suo dando il suo apporto al gioco offensivo della squadra.

NIANG: 7 Un autentico cecchino dagli undici metri. Si guadagna e trasforma il terzo penalty in altrettante partite. Non è bravo solo in questo, dà molta vivacità ed imprevedibilità al gioco degli azzurri trovandosi con Cancellieri e Cambiaghi..

MISTER NICOLA: 8,5 Ha ribaltato la squadra, dando solidità, equilibrio ed anima. A questo si aggiungono i 12 punti in 6 partite che hanno rovesciato le prospettive. La sua personale media è da Europa. Quando è arrivato la situazione era molto delicata, adesso si può guardare con grande fiducia verso il futuro, con una classifica sempre più serena. Gli azzurri mostrano carattere, riuscendo a reagire agli episodi negativi uniti a personalità e temperamento. Oggi ha sorpreso tutti partendo con un inedito 4-2-3-1 per poi passare al 3-5-2, ricevendo sempre risposte più che positive dai suoi ragazzi.