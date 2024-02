Il terzino azzurro, Simone Bastoni, autore del gol decisivo all’ultimo minuto contro il Sassuolo, ha parlato nel dopo gara ai microfoni di Dazn.

“Sono contentissimo, non ho parole. In questo stadio non avevo bei ricordi (aveva perso l’anno scorso lo spareggio salvezza con lo Spezia contro il Verona, ndr), sono felice di aver trovato questo gol vittoria. Mister Nicola ha tirato fuori il meglio da tutti noi con la sua grande personalità e il suo carisma.”

Il mio gol più importante della carriera? Si, decisamente sì. In queste lacrime c’è tutto; il periodo brutto che ho passato e tutto. Ci voleva e per fortuna è successo. Ora godiamoci il momento, poi pensiamo alle prossime partite perché questi 3 punti non bastano”