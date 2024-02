Queste le parole del tecnico azzurro, Davide Nicola, al termine della gara vinta contro il Sassuolo

Cosa stai provando in questo momento?

” Questa settimana è stata una settimana particolare perchè non siamo riusciti a recuperare alcuni giocatori che non erano usciti bene dall’ultima partita. I venti che hanno lavorato, però, hanno lavorato molto bene. Sono contento per loro, sono contento quando un giocatore attraverso il lavoro riesce a ritagliarsi delle soddisfazioni personali. Questa è una vittoria sicuramente importante, una partita che abbiamo cercato di vincere e voluto vincere. Lo dicono anche i numeri, soprattutto alla luce del fatto che giocavamo fuori casa. Sappiamo che questo è un altro passo importante ma ne dobbiamo fare ancora altri.“

Ha mai pensato di non poterla vincere oggi?

“Per come stavamo tenendo il campo le direi di no. Avevo la percezione che potevamo essere pericolosi noi e allo stesso tempo per il rispetto che ho del Sassuolo sapevo che se avessimo passato troppo tempo in una posizione difensiva avremmo pagato dazio prima o poi e il cambio di ritmo nel pressing doveva essere veloce. I numeri sono abbastanza chiari oggi, io credo che l’Empoli abbia cercato di vincerla non perdendo mai la capacità di rimanere compatta ma provando fino all’ultima a vincerla. Otto occasioni da gol sono molte, sono 3 volte che noi segniamo 3 gol, e questo mi piace. L’unico neo oggi è il gol subito sul calcio piazzato perché siamo stati un po’ troppo morbidi“.

Cosa hai detto ai ragazzi ?

” Noi solitamente finita la partita non parliamo molto. Le analisi le facciamo a freddo, dopo aver staccato anche a livello mentale perchè è importante recuperare le energie. E’ normale che una vittoria rende tutti più consapevoli di aver svolto bene il proprio lavoro, ed aver dato la gioia ai nostri tifosi che oggi erano davvero tanti. Noto che si sta creando un entusiasmo particolare, e credo che oggi la vittoria sia arrivata anche per merito loro, perchè ci hanno spinto davvero molto.”

Cosa è cambiato da quando sei arrivato? Risultati, entusiasmo?

” Ma io non credo che una persona da sola possa far cosi tanto. Io credo di star facendo la mia parte, cosi come l’ha fatta la società. Quello di Empoli è un ambiente che mantiene un equilibrio importante, questo è fondamentale soprattutto per chi fa il nostro percorso. Avere la capacità di credere nel lavoro ma senza esaltarsi più di tanto ma anche senza deprimersi se non ce la fai. I ragazzi stanno dimostrando consapevolezza in quello che fanno, vedo che ci credono e per me questo è importante e mi rende felice.”

L’abitudine a giocare queste gare vi dà una mano?

“Noi giochiamo per esprimere noi stessi, non giochiamo per la salvezza, alle volte ci riusciamo e altre volte no, non credo ci sia un modo per lottare per la salvezza o per vincere, c’è un modo per lottare per l’obiettivo di squadra. Non è che siamo più preparati perché stiamo lottando per questo obiettivo, dobbiamo giocare ed esprimere noi stessi“.

Hai detto che non sei mai contento fino in fondo. Ma oggi quale sentimento prevale, dopo una vittoria cosi pazza?

” Sarei un ipocrita se non fossi soddisfatto del bottino pieno, anche perchè questo arriva dopo una partita importante da parte nostra. E la terza volta che facciamo tre gol, e sono contento che oggi siamo riusciti a fare due gol su due palle inattive. Non mi è piaciuto, invece, quello che abbiamo subito noi“

A cosa deve pensare ora l’Empoli?

“Con i punti che abbiamo non credo ci possa essere chissà che entusiasmo, non possono certo bastare. Ogni partita per noi sarà dura, abbiamo l’arma di stare insieme e lavorare con serenità e dedizione”