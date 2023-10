Si è giocata la 10a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria di misura del Genoa sulla Salernitana, quest’ultima ancora a secco di vittorie. Nelle gare del sabato termina in parità il derby emiliano con il Bologna che si è visto annullare dal var nel finale il gol vittoria. Colpaccio del Torino che sbanca Lecce e allontana i venti di crisi che si stavano abbattendo sui granata mentre la Juventus riesce a battere il Verona con un gol al 97′ dell’ex azzurro Cambiaso. Incredibile partita a Cagliari con il Frosinone che fino al 71′ stava vincendo 3-0 per poi subire la clamorosa rimonta dei padroni di casa trascinati da un grande Pavoletti. Da 0-3 a 4-3 per una rimonta epica e prima vittoria stagionale per i sardi! Debutta con un buon pari a Monza il nuovo tecnico dell’Udinese Cioffi. Nei big match serali vittoria nel finale dell’Inter sulla Roma in un San Siro completamente in contestazione contro Lukaku mentre in parità Napoli-Milan dopo che i rossoneri si erano portati in vantaggio per 2-0.

In attesa dei posticipi di questa sera, ecco i risultati e la classifica provvisoria:

GENOA-SALERNITANA 1-0

SASSUOLO-BOLOGNA 1-1

LECCE-TORINO 0-1

JUVENTUS-VERONA 1-0

CAGLIARI-FROSINONE 4-3

MONZA-UDINESE 1-1

INTER-ROMA 1-0

NAPOLI-MILAN 2-2

EMPOLI-ATALANTA Lun. 30/10 ore 18:30

LAZIO-FIORENTINA Lun. 30/10 ore 20:45