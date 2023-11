Si è giocata la 12a giornata di Serie A con l’Inter che si conferma capolista solitaria battendo il Frosinone grazie a un grandissimo gol di Dimarco da oltre 50 metri e a un rigore di Calhanoglu. I nerazzurri guidano con due punti di vantaggio sulla Juventus che ha sconfitto il Cagliari grazie alle reti dei due difensori centrali, Bremer e Rugani. Grandissima impresa dell’Empoli che sbanca il Maradona di Napoli con un eurogol di Kovalenko al 90’e decreta l’esonero del tecnico Garcia. In pole sembra esserci Igor Tudor. Pazza partita anche a Lecce con il Milan che si porta sul doppio vantaggio per poi subire la clamorosa rimonta del Lecce e addirittura in pieno recupero il Var annulla il gol di Piccoli del 3-2 dei padroni di casa. Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria la Fiorentina che batte di misura il Bologna mentre il Genoa batte un Verona sempre più in crisi. Un vero tracollo della squadra veronese dopo le due vittorie consecutive nelle prime due giornate e anche il tecnico Baroni è sempre più traballante. Partita spettacolare anche a Reggio Emilia, dopo 15 minuti Salernitana sul 2-0 , poi rimonta e pareggio neroverde e nel finale il Sassuolo sfiora più volte il gol della vittoria. In parità senza reti anche il derby Roma-Lazio, partita bruttissima caratterizzata da molti falli da parte di entrambe le squadre. Adesso sosta per le Nazionali, si tornerà in campo il 25 novembre.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

SASSUOLO-SALERNITANA 2-2

GENOA-VERONA 1-0

LECCE-MILAN 2-2

JUVENTUS-CAGLIARI 2-1

MONZA-TORINO 1-1

NAPOLI-EMPOLI 0-1

FIORENTINA-BOLOGNA 2-1

UDINESE-ATALANTA 1-1

LAZIO-ROMA 0-0

INTER-FROSINONE 2-0