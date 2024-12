Si è giocata la 14a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con la vittoria del Cagliari nello scontro diretto con il Verona, decisiva una rete dell’ex azzurro Piccoli. Zanetti sempre più a rischio. Finisce in parità il derby tra Como e Monza; vantaggio comasco e pari nella ripresa della squadra ospite su rigore. Il Milan e il Bologna travolgono rispettivamente Empoli e Venezia 3-0: i rossoneri trascinati dalla doppietta di Reijnders e dal gol di Morata mentre la squadra di Italiano dalla doppietta di Ndoye e dalla rete di Orsolini. Il Genoa vince a Udine e esce dalle zone a rischio di classifica. Partita decisa dopo due minuti dall’espulsione del difensore friulano Tourè. Cade la Lazio a Parma mentre il Napoli continua a vincere con un gol di McTominay e resta da solo in testa alla classifica. Dramma a Firenze durante Fiorentina-Inter sul risultato di 0-0 al 17′ del primo tempo, il centrocampista della Fiorentina Bove si accascia al suolo e viene ricoverato in ospedale. Partita ovviamente rinviata a data da destinare. Nel posticipo il Lecce ferma la Juve sul pari. Vantaggio bianconero con Cambiaso e pareggio in pieno recupero al 93′ con Rebic. Chiude il turno il posticipo di domani Roma-Atalanta.

Questi i risultati e la classifica:

CAGLIARI-VERONA 1-0

COMO-MONZA 1-1

MILAN-EMPOLI 3-0

BOLOGNA-VENEZIA 3-0

UDINESE-GENOA 0-2

PARMA-LAZIO 3-1

TORINO-NAPOLI 0-1

FIORENTINA-INTER Rinviata

LECCE-JUVENTUS 1-1

ROMA-ATALANTA Lun.02/12 ore 20:45