Si è giocata la 15a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con due anticipi; l’Inter batte nettamente il Parma mentre l’Atalanta prosegue nella sua stagione straordinaria a vince anche con il Milan 2-1 grazie a una rete decisiva nel finale di Lookman. Quella con i rossoneri è la nona vittoria consecutiva. Nelle gare del sabato finisce in parità senza gol Genoa-Torino mentre la Juve viene fermata dal pari dal Bologna a Torino; doppio vantaggio rossoblù poi la rimonta bianconera con la prima rete di Koopmeiners e gran gol finale di Mbangula. Prima vittoria per Ranieri sulla panchina della Roma che travolge di reti il Lecce. La Fiorentina batte di misura il Cagliari e conquista l’ottava vittoria consecutiva. Grande vittoria dell’Empoli a Verona che quasi sicuramente decreta l’esonero di Zanetti. Partita già chiusa nel primo tempo sul 4-1 per gli azzurri. Finisce in parità lo scontro salvezza Venezia-Como mentre il grande colpo lo compie la Lazio che vince a Napoli con una rete di Isaksen. Stasera il posticipo Monza-Udinese chiuderà la giornata.

INTER-PARMA 3-1

ATALANTA-MILAN 2-1

GENOA-TORINO 0-0

JUVENTUS-BOLOGNA 2-2

ROMA-LECCE 4-1

FIORENTINA-CAGLIARI 1-0

VERONA-EMPOLI 1-4

VENEZIA-COMO 2-2

NAPOLI-LAZIO 0-1

MONZA-UDINESE Lun. 09/12 ore 20:45