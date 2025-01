Si è giocata la 21a giornata di Serie A che si è aperta venerdì con l’anticipo dell’Olimpico con la vittoria della Roma sul Genoa. Prosegue la risalita della squadra di Ranieri dopo la brutta prima parte di stagione. Il Bologna prosegue nel suo grande momento e batte in rimonta il Monza che era passato in vantaggio con Maldini a inizio gara. Per il Bologna ancora in gol Castro, Odgaard e Orsolini. Torna al successo la Juventus che batte il Milan con le reti di MBangula e Weah mentre il colpaccio lo compie il Napoli che vince a Bergamo e si candida in modo chiaro per lo scudetto in una lotta con l’Inter fino alla fine. Partita spettacolare con i bergamaschi che passano in vantaggio con Retegui, la rimonta il Napoli con Politano e McTominay, nuovo pareggio dell’Atalanta con un grande gol di Lookman e gol decisivo di Lukaku a dodici minuti dalla fine. Finisce tra i fischi a Firenze con i tifosi di casa che contestano la squadra dopo il pareggio interno con il Torino con la squadra granata che ha giocato un ora in dieci uomini per l’espulsione di Dembele. Fiorentina che era passata in vantaggio con Kean, poi il pari del Toro con Gineitis. Il Cagliari vince l’importantissimo scontro diretto con il Lecce in rimonta mentre finisce in parità Parma-Venezia. Torna a vincere anche la Lazio che travolge di reti il Verona al Bentegodi mentre nel posticipo l’Inter batte l’Empoli e torna a tre punti dal Napoli con una gara ancora da recuperare. Infine, nel posticipo di stasera, il Como travolge l’Udinese e si porta fuori dalla zona retrocessione. Ancora in gol il nuovo acquisto Diao. Le due squadre hanno terminato il match in dieci uomini per le espulsioni di Goldaniga nel Como e Solet nell’Udinese.

Questi i risultati e la classifica:

ROMA-GENOA 3-1

BOLOGNA-MONZA 3-1

JUVENTUS-MILAN 2-0

ATALANTA-NAPOLI 2-3

FIORENTINA-TORINO 1-1

CAGLIARI-LECCE 4-1

PARMA-VENEZIA 1-1

VERONA-LAZIO 0-3

INTER-EMPOLI 3-1

COMO-UDINESE 4-1