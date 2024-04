Qual è la squadra di Serie A i cui giocatori finiscono più spesso in fuorigioco? Grazie alla tecnologia, il fuorigioco è una della poche casistiche del calcio della quale si possa fare una valutazione oggettiva, così come per il gol-non-gol. Spesso molte squadre hanno costruito le loro fortune grazie alle reti degli attaccanti che giocano sul filo del fuorigioco.

Dopo 30 gare giocate vediamo quale è la classifica dei fuorigioco delle squadre di Serie A con l’Empoli risultare tra quelle che maggiormente finiscono in offside.

20 – SASSUOLO – 19 fuorigioco – media a partita: 0,66

19 – GENOA – 25 fuorigioco – media a partita: 0,86

18 – UDINESE – 30 fuorigioco – media a partita: 1,03

17 – MONZA – 31 fuorigioco – media a partita: 1,07

16 – BOLOGNA – 34 fuorigioco – media a partita: 1,17

15 – CAGLIARI – 34 fuorigioco – media partita: 1,17

14 – FROSINONE – 35 fuorigioco – media a partita: 1,21

13 – INTER – 36 fuorigioco – media a partita: 1,24

12 – MILAN – 36 fuorigioco – media a partita: 1,24

11 – FIORENTINA – 37 fuorigioco – media a partita: 1,28

10 – LECCE – 37 fuorigioco – media a partita: 1,28

9 – VERONA – 39 fuorigioco – media a partita: 1,34

8 – ATALANTA – 40 fuorigioco – media a partita: 1,38

7 – LAZIO – 44 fuorigioco – media a partita: 1,52

6 – NAPOLI – 47 fuorigioco – media a partita: 1,62

5 – SALERNITANA – 47 fuorigioco – media a partita: 1,62

4 – JUVENTUS – 48 fuorigioco – media a partita: 1,66

3 – EMPOLI – 49 fuorigioco – media a partita: 1,69

2 – TORINO – 50 fuorigioco – media a partita: 1,72

1 – ROMA – 52 fuorigioco – media a partita: 1,79