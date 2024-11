La Fifa con una nota ufficiale ha dichiarato che consentirà alle squadre partecipanti al Mondiale per Club, al via il prossimo giugno, di poter operare sul mercato anche dall’1 al 10 giugno 2025. Il campionato italiano è stato tra i primi a farne richiesta ufficiale.

La Serie A, infatti, oggi ha chiesto ufficialmente di poter avere una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno per poter tesserare in anticipo rispetto al 1° luglio i nuovo giocatori per la stagione 2025/26. Una richiesta principalmente dedicata ai partecipanti al mondiale per club, Inter e Juve, in modo da far giocare i nuovi tesserati nella manifestazione al via dal 15 giugno.

La Figc, nel pomeriggio, ha dato il via libera all’apertura della nuova finestra di mercato dal 1° al 10 giugno 2025 che sarà aperta a tutti i club.