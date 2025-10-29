Si è giocato il turno infrasettimanale valevole per la 10a giornata di B che ha visto la grande vittoria del Monza a Palermo con un netto 3-0. Per la squadra di Bianco è la quarta vittoria consecutiva. A sorpresa cade il Modena nel derby con la Reggiana mentre continua a vincere il Cesena che batte la Carrarese 2-1 e rimane nelle zone alte di classifica. In parità la sfida del Castellani tra Empoli e Sampdoria. Nelle gare di oggi vittoria senza problemi del Venezia con il Sudtirol mentre il Catanzaro rimonta lo svantaggio inziale a Mantova e conquista la seconda vittoria consecutiva.

Ecco i risultati e la classifica:

REGGIANA-MODENA 1-0

PESCARA-AVELLINO 1-1

PALERMO-MONZA 0-3

FROSINONE-V.ENTELLA 4-0

EMPOLI-SAMPDORIA 1-1

CESENA-CARRARESE 2-1

VENEZIA-SUDTIROL 3-0

SPEZIA-PADOVA 1-1

MANTOVA-CATANZARO 1-3

JUVE STABIA-BARI RINVIATA