Si è giocata la 15a giornata di Serie B che si aperta domenica con le due gare giocate a Empoli e a Genova; al Castellani vince il Palermo 3-1 con un Empoli che paga a caro prezzo alcune gravi disattenzioni difensive mentre la Sampdoria ottiene tre punti vitali nella corsa alla salvezza battendo la Carrarese grazie a un rigore di Coda. Nelle gare di oggi prima sconfitta interna del Modena che perde contro il Catanzaro dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo. Il Monza viene fermato dal pari dal Sudtirol ed è raggiunto in vetta alla classifica dal Frosinone che travolge 3-0 la Juve Stabia. Pari anche del Venezia a Avellino mentre lo Spezia al 90′ compie il colpaccio a Chiavari con l’Entella che era rimasta in dieci uomini negli ultimi trenta minuti.

Questi i risultati e la classifica:

EMPOLI-PALERMO 1-3

SAMPDORIA-CARRARESE 3-2

MODENA-CATANZARO 1-2

PADOVA-CESENA 1-1

MONZA-SUDTIROL 1-1

MANTOVA-REGGIANA 0-1

FROSINONE-JUVE STABIA 3-0

AVELLINO-VENEZIA 1-1

BARI-PESCARA 1-1

V.ENTELLA-SPEZIA 0-1