In attesa delle ultime due gare di oggi, vediamo i risultati delle altre partite giocate della quinta giornata che si è aperta venerdì con il pareggio tra Catanzaro e Juve Stabia con la squadra di casa che va sotto di due gol nel primo tempo e poi rimonta anche per le due espulsioni subite dalla Juve Stabia che ha chiuso la gara in nove uomini. Il Venezia torna alla vittoria battendo con un netto 2-0 lo Spezia mentre termina in parità il big match tra Cesena e Palermo. Manita del Frosinone a Mantova mentre il Padova fa il colpaccio a Monza con l’allenatore Bianco a forte rischio esonero. Primo punto della Samp che pareggia a Bari. Oggi il derby toscano Empoli-Carrarese e Modena-Pescara.

Martedì e mercoledì di nuovo in campo per il turno infrasettimanale della sesta giornata.

I risultati e la classifica provvisoria:

CATANZARO-JUVE STABIA 2-2

VENEZIA-SPEZIA 2-0

SUDTIROL-REGGIANA 3-1

MANTOVA-FROSINONE 1-5

CESENA-PALERMO 1-1

AVELLINO-V.ENTELLA 2-0

MONZA-PADOVA 0-1

BARI-SAMPDORIA 1-1

MODENA-PESCARA OGGI ORE 17:15

EMPOLI-CARRARESE OGGI ORE 19:30