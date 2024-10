Il percorso partecipativo StadioInsieme dedicato alla proposta di riqualificazione dello stadio ‘Carlo Castellani’ da parte dell’Empoli Fc si ferma per una settimana, ma il lavoro non si interrompe.

IL PROSSIMO INCONTRO PARTECIPATIVO – Il prossimo incontro con i laboratori di approfondimento e proposta si terrà giovedì 17 ottobre, dalle 21, alla sala Hospitality dello stadio Castellani (piano terra, lato Tribuna).

Come annunciato, in questo ambito si parlerà dell’inserimento della nuova struttura nel quartiere, con vincoli e impatti a livello di aria, acqua e rumore, verrà affrontato il tema viabilità e parcheggi, quello delle condizioni economico-finanziarie e gestionali oltre a raccomandazioni di vario tipo che perverranno dalla cittadinanza. Anche in questo caso il modello di lavoro rimane invariato rispetto a giovedì 3 ottobre.

Per partecipare, iscriviti su https://bit.ly/stadio-lab17ottobre

Quello del 17 si tratta dell’ultimo laboratorio di ascolto. Infatti giovedì 24 ottobre ci sarà l’incontro di chiusura del percorso partecipativo, con la restituzione degli incontri precedenti.

I DOCUMENTI INFORMATIVI – Questa settimana sono stati inoltre pubblicati molti documenti sulla pagina dedicata del sito del Comune di Empoli https://stadio-percorso-partecipativo.comune.empoli.fi.it/. Nello specifico, trovano spazio i report dei vari laboratori fatti fino ad ora. In più le FAQ, un documento di approfondimento dove sono raccolte le domande emerse negli incontri su citati e le risposte elaborate dal Comune di Empoli con il coordinamento di Simurg Ricerche. Come specificato, “molti dei temi trattati saranno oggetto della conferenza dei servizi preliminare, che verrà attivata alla conclusione del percorso partecipativo; gli elementi riportati sono quindi indicativi della situazione attuale, ma potrebbero modificarsi a seguito dell’avviarsi del procedimento amministrativo”.

A corredo di questi documenti, anche altre presentazioni fornite dall’Empoli Fc e dai progettisti per il nuovo ‘Castellani’, mostrate durante gli incontri di settembre scorso, oltre a un approfondimento sulla legge stadi.

Questi documenti vanno ad approfondire tutte le questioni messe sul piatto dai cittadini che hanno preso parte ai percorsi partecipativi finora posti in essere, a disposizione di chi era presente o di chi vuole farsi un’idea più approfondita.

LA DICHIARAZIONE – “Abbiamo improntato il percorso partecipativo sulla massima trasparenza – afferma il sindaco Alessio Mantellassi –, ora che siamo verso le battute finali abbiamo raccolto con Simurg, che ringrazio, tutto il materiale di commenti, proposte, suggerimenti e intenzioni dei cittadini. Ci servirà per delineare il quadro in vista degli ultimi due incontri e per i successivi incontri in Conferenza dei Servizi”.

Comune di Empoli