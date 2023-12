Negli ultimi giorni sono tornate forti le voci di un possibile trasloco della Fiorentina al Castellani di Empoli per giocare le sue gare interne. L’amministrazione Comunale di Empoli, finora, ha sempre bocciato questa ipotesi ma ci sarebbero stati altri contatti recenti tra Empoli, Fiorentina e il Comune di Empoli per provare a sbloccare questa situazione. Intanto il Presidente Associazione Tifosi fiorentini, Federico De Sinopoli, spiega al quotidiano La Nazione di oggi la posizione dei tifosi viola in merito.

“Passano le settimane, ormai siamo a fine anno. Ci sono dei tempi per richieste e deleghe che andranno rispettati. A Empoli dovrebbero eventualmente fare dei lavori, se dovessimo andare al Castellani non al massimo della sua capienza sarebbe un fallimento. Noi come tifoseria organizzata abbiamo chiesto di rimanere a Firenze. Non qualcosa come è stato fatto a Cagliari. Ci è stato prospettato il “Padovani”, che però a oggi è soltanto un ipotesi. Questo è un problema dell’amministrazione comunale, non certo dei tifosi che sono anche cittadini ed elettori.”

Seguiremo nelle prossime settimane gli eventuali sviluppi della vicenda che vi riporteremo.