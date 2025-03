Gli azzurri sono chiamati alla trasferta di Torino per provare a riscattare la brutta prestazione offerta contro la Roma. Una gara non semplice dove però le nostre motivazioni dovranno fare la differenza. Vediamo le ultime.

In casa azzurra si dovrebbe adottare il 3-4-2-1 come modulo di partenza e la formazione iniziale non dovrebbe discostarsi molto da quella vista nell’ultima uscita. Torna a disposizione Ismajli, l’albanese dovrebbe partire però dalla panchina. Per il resto non recupera nessuno, compreso Anjorin che sembrava in rientro. Il dubbio principale è in attacco dove Kouamè potrebbe essere preferito a Colombo. Cacace dovrebbe partire da trequartista anche se al vaglio ci sono altre opzioni come quella di Sambia, spostando quindi il neozelandese in difesa.

Gli indisponibili sono: Maleh, Anjorin, Viti, Fazzini, Zurkowski, Solbakken, Sazonov, Haas, Pellegri

Mister D’Aversa non ha tenuto l’abituale conferenza stampa in presenza, in virtù dell’allerta meteo. Riporteremo a breve le sue dichiarazioni relative alla gara col Torino.

Il Torino si dovrebbe muovere a livello tattico con un 4-2-3-1. I dubbi di Vanoli sembrano essere principalmente due ed entrambi in difesa: si giocano una maglia l’ex Walukiewicz e Pedersen, se ne giocano un’altra Coco e Masina. Adams sarà il terminale offensivo, mentre a centrocampo ci sarà l’altro ex, Ricci. Abbastanza lungo anche l’elenco degli indisponibili granata che vede Zapata, Schuurs , Savva, Ilkhan, Njie, Lazaro, Sanabria

Il tecnico Vanoli non ha ancora parlato nel momento in cui andiamo online

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

4-2-3-1: Milikovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Karamoh, Vlasic, Elmas; Adams.

3-4-2-1: Silvestri; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamè.