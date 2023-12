Trasferta torinese per gli azzurri con l’obiettivo di proseguire la striscia di risultati positivi. Non sarà facile contro un Toro che, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque. Vediamo le ultime.

Confermato il modulo di partenza, ovvero il 4-3-2-1. Il nodo principale di formazione è capire se Baldanzi, recuperato, partirà o meno dall’inizio. Potrebbe far coppia con Cancellieri per dar un po’ di riposo a Cambiaghi che, a sua volta, potrebbe essere determinate a gara in corso. La sensazione però è che possa essere Baldanzi a poter essere un subentrante. Non ce la fa Caputo che sarà assente, potrebbe esserci la grande occasione per Shpendi. Da valutare anche altre situazioni come Maldini o Gyasi. Non ci sarà sicuramente Bereszynski, per lui sostituzione naturale con Ebuehi. Restando in difesa, si dovrebbe rivedere Cacace nel ruolo di terzino sinistro, con Ismajli e Luperto centrali. In mezzo al campo si dovrebbe rivedere Marin dall’inizio con Grassi e Maleh. Out anche Kovalenko, l’ucraino potrebbe anche partire per Torino ma non verrà rischiato

Gli indisponibili sono: Bereszynski, Pezzella, Belardinelli, Caputo, Kovalenko.

Mister Andreazzoli conosce le difficoltà della gara di domani ma si ricercherà quella continuità che è sempre più preziosa.

In casa granata le idee dovrebbero essere abbastanza chiare, a partire dal modulo che sarà il 3-5-2. Sanabria e Zapata saranno i due giocatori offensivi, con un corposo centrocampo alle spalle nel quale non dovrebbe esserci inizialmente l’ex Ricci. Tameze, Buongiorno e Rodriguez dovrebbero comporre la linea difensiva a tre. Dalla panchina partirà anche l’altro ex, Radonjic. Non saranno della gara per problemi fisici Schuurs, N’Guessan e Sazonov.

Il tecnico Juric definisce la sfida con l’Empoli una di quelle in cui ben si può misurare la maturità della sua squadra.

Vediamo quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni:

3-5-2: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Vlasic, Ilic, Vojvoda; Sanabria, Zapata.

4-3-2-1: Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Shpendi.