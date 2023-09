Se dici Empoli-Inter non può non venire in mente l’ormai strafamosa prima volta in serie A. Una partita ormai decantata in ogni modo, una partita che è la storia dell’Empoli. Ma di Empoli-Inter che hanno fatto storia ce n’è sicuramente almeno un altra, quella del 2005-06. Quella gara arrivò alla terzultima di campionato, con l’Empoli in cerca degli ultimi punti per la matematica salvezza, essendo a +8 dalla terzultima. L’Inter invece era al terzo posto e doveva difendere questa posizione che era l’ultima utile per andare in Champions League. Una gara che avrebbe potuto far correre qualche rischio, dopo un bel campionato, negli ultimi 180′ di campionato.

L’Empoli la interpreta bene, corre qualche rischio ma tutto sommato senza grandi ansie. All’inizio del secondo tempo arriva pure la notizia del Milan in vantaggio in Messina, con quindi la festa salvezza ad essere davvero dietro l’angolo. Roberto Mancini capisce che l’Empoli si può dire soddisfatto e butta nella mischia Adriano, lasciato in panchina per buona parte del match. La partita, quasi noiosamente, scivola verso la fine con tutti felici e contenti ma la gemma doveva arrivare: al 90′ Materazzi riceve un pallone spazzato dai nostri, decide di ripartire dal portiere e con un tocco di prima va verso Julio Cesear, il portiere brasiliano è posizionato al limite dell’area e niente può se non vedere il pallone insaccarsi. Tutti pazzi per Materazzi. Vediamo le immagini (la qualità è quella che è) del servizio mediaset di quel giorno