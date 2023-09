Dopodomani ci sarà il nuovo debutto di Aurelio Andreazzoli sulla panchina azzurra. Come abbiamo già avuto modo di dire, questa è la sua terza avventura con la nostra squadra, quarta se voglia considerare il ritorno nella stagione 18-19 dopo l’esonero. Se vogliamo poi dare uno stacco tra la fine del campionato 17-18 e l’inizio del 18-19, potremmo dire che quella di domenica è la sua quinta prima partita come nostro allenatore. Tutto sommato Andrazzoli ha sempre avuto buoni risultati al suo debutto o rientro. Un pareggio interno con il Brescia quando prese la squadra nel 17-18, la vittoria in casa contro il Cagliari alla prima di serie A nel 18-19, la vittoria con il Frosinone quando sempre in quella stagione risubentrò ad Iachini. L’unica sconfitta arriva alla prima giornata del campionato 21-22, perdendo 3-1 con la Lazio. Tutti i debutti, compreso quello di domenica prossima, sono avvenuti in casa.

In totale sono 83 le panchine azzurre (in campionato) di Andreazzoli. I gol fatti sotto la sua totale gestione sono stati 128, e 127 sono stati i gol che lui ha visto subire da allenatore dell’Empoli. Le vittorie più larghe sono stati i 4-0 rifilati a Bari, Palermo e Parma nella stagione di serie B 2017/18. La sconfitta più pesante è quel 5-1 subito a Napoli il 2 novembre 2018 che gli costò l’esonero. Da allenatore degli azzurri, e guardando sempre e solo alle gare di campionato, per Aurelio sono arrivate 32 vittorie, 29 sconfitte e 22 pareggi. Andreazzoli è l’unico allenatore ad aver vinto due volte il derby con la Fiorentina: successo nella stagione 18-19 per 1-0 (gol di Farias) e nella stagione 21-22 per 2-1 (gol in rimonta di Bandinelli e Pinamonti). Per lui una striscia di 24 partite consecutive senza sconfitte, dal pareggio con il Brescia al suo primo esordio, fino alla prima giornata della A successiva battendo il Cagliari. Il ciclo lo chiuse il Genoa a Marassi battendoci 2-1. Una curiosità: nell’anno della retrocessione 18-19, anche Andreazzoli (cosi come successo quest’anno) venne eliminato al primo turno di Coppa Italia dal Cittadella.