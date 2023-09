Stando a quanto raccontatoci da alcuni colleghi che seguono le vicende nerazzurre, la grande novità per l’Inter di domenica sarà la titolarità di Davide Frattesi, che al Castellani torna da ex. Dovrebbero esserci cambiamenti importanti in avanti, si dovrebbe dar riposto ad Arnautovic e Lautaro, con quindi coppia di attaccanti formata da Thuram ed Alexis Sanchez. Gli unici indisponibili per Simone Inzaghi sono Sensi e Cuadrado, per il resto tutti a disposizione. Rispetto alla partita di Champions c’è la sensazione di Acerbi in difesa per Bastoni, ma anche in mezzo (già detto di Frattesi) ci saranno diverse variazioni con il ritorno di Dimarco e Calhanoglu. Probabile partenza in panchina per Barella, scontata invece quella dell’ex, Asllani.