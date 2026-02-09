Risale all’agosto del 2019 l’ultimo confronto interno con la Juve Stabia. Al Castellani terminò 2-1 per noi. Vantaggio azzurro con Bandinelli dopo due minuti, poi pari delle vespe al 74′ con Cissè e poi al minuto 80 il gol vittoria di La Gumina. Vediamo le immagini salienti di quella sfida
La loro forza è soprattutto in casa col sintetico, ma egualmente squadra da non sottovalutare.
ma che rigore ci hanno dato? questa stagione e’ molto simile a questa di quest’anno, con la differenza che quell’estate si spese e si spese bene!
Guardate l’inizio del video siamo i soliti il buco vuoto verso la curva sud , si è spostato nel mezzo per via delle bandiere
siamo i soliti da sempre …
e inutile 4 anni di serie A portato 0 tifosi in più …
purtroppo alcuni tifosi non vogliono il bene credono desse super tifosi ma di migliorare non hanno intenzione …
Non pretendere una curva adeguata farà il modo di tenerci sotto scacco dei doppioni!
Chiedo ufficialmente alla direzione di PE di eliminare per sempre questa persona.
Grazie.
Poero brodo che passi alle minacce …