Risale all’agosto del 2019 l’ultimo confronto interno con la Juve Stabia. Al Castellani terminò 2-1 per noi. Vantaggio azzurro con Bandinelli dopo due minuti, poi pari delle vespe al 74′ con Cissè e poi al minuto 80 il gol vittoria di La Gumina. Vediamo le immagini salienti di quella sfida

  2. ma che rigore ci hanno dato? questa stagione e’ molto simile a questa di quest’anno, con la differenza che quell’estate si spese e si spese bene!

  3. Guardate l’inizio del video siamo i soliti il buco vuoto verso la curva sud , si è spostato nel mezzo per via delle bandiere
    siamo i soliti da sempre …
    e inutile 4 anni di serie A portato 0 tifosi in più …
    purtroppo alcuni tifosi non vogliono il bene credono desse super tifosi ma di migliorare non hanno intenzione …
    Non pretendere una curva adeguata farà il modo di tenerci sotto scacco dei doppioni!

