Il nostro piccolo grande Empoli può raccontare che, nel corso della sua centenaria storia, ha saputo espugnare tutti gli stadi più importanti di Italia almeno una volta. Tutti tranne uno: l’Olimpico di Roma. Questo resta ancora un tabù, e guardando alle gare giocate contro la Roma – come raccontato anche nella storia – in quindici apparizioni di campionato siamo riusciti a portare via soltanto due pareggi. Il primo nella non felice stagione 98/99, il secondo in quella meravigliosa del 2014/15. In quella stagione, a Roma contro i giallorossi, giocammo anche in Coppa Italia, uscendo ai tempi supplementari con un rigore letteralmente regalato ai padroni di casa.

Nemmeno un mese dopo quella partita, l’Empoli di Sarri, si ritrovò ancora a giocare sul quel campo, contro quella Roma allenata da Rudi Garcia. C’era voglia di rivalsa rispetto a quella beffarda ed ingiusta eliminazione dalla Coppa, e c’era voglia di non uscire sconfitti da quel campo sempre maledetto. L’Empoli, con il classico 4-3-1-2 scese quel giorno in campo con: Sepe, Hysaj, Rugani, Barba, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara (che sarebbe poi stato espulso); Maccarone, Pucciarelli. Gli azzurri giocano un primo tempo ad alta intensità e con un bel palleggio, ed al 39′ Saponara entrò in area e solo davanti a De Sanctis venne messo giù da Manols: rigore ed espulsione. Maccarone si incaricò della battuta spiazzando il portiere. La Roma trovò il pareggio al dodicesimo del secondo tempo con Maicon e da li fu un arrembaggio giallorosso con anche una traversa colpita dal povero Astori. L’Empoli strinse i denti e portò a casa uno storico punto. L’ultimo in quella specifica trasferta, da li cinque altre gare con cinque sconfitte.

Vediamo le immagini salienti di quella gara: