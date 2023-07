Gli azzurri perdono la terza amichevole precampionato, la prima di livello. Gara che va presa per quella che è, soprattutto in relazione ai carichi di lavoro che non permettono ai nostri di essere al massimo. Sono però emerse alcune criticità sulle quali si dovrà lavorare, e sul campo, e sul mercato. Vediamo le immagini salienti della partita: