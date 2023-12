Gli azzurri cadono in casa contro la Lazio di Maurizio Sarri per 0-2. Una gara davvero strana nella quale i nostri avrebbero ampiamente meritato almeno il pari, visto che subito il primo gol, e fino al secondo, in campo c’è stato soltanto l’Empoli. Le reti biancocelesti sono arrivate con Guedounzi e Zaccagni. Vediamo le immagini salienti del match: