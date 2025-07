Nulla di particolarmente nuovo sul fronte Liberato Cacace, se non un aggiornamento che definisce in modo quasi definitivo la situazione. Il laterale neozelandese ha svuotato l’armadietto ad Empoli ed è già in viaggio verso il Galles. È dunque tutto fatto per il suo passaggio al Wrexham, club che nella prossima stagione militerà in Championship, la seconda serie inglese. Nessuna novità neppure sul piano economico: il trasferimento porterà nelle casse dell’Empoli una cifra complessiva di 3 milioni di euro, bonus inclusi, che secondo quanto trapela saranno facilmente raggiungibili.

Cacace, diversamente da altri compagni in uscita ma ancora formalmente sotto contratto, non ha mai preso parte al ritiro estivo agli ordini di Guido Pagliuca. Il giocatore era inizialmente atteso con qualche giorno di ritardo, godendo di un permesso concordato con la società. Tuttavia, con la trattativa ormai in fase avanzata già dai primi giorni di luglio, non si è mai reso necessario un suo effettivo reintegro nel gruppo. Ora manca solo l’ultimo tassello formale: i comunicati ufficiali dei due club, che potrebbero arrivare già in serata o al più tardi nella giornata di domani. E chissà che, se verrà confermata una nuova stagione della docu-serie targata Disney+ sul Wrexham, l’Empoli non venga menzionato proprio in occasione di questo trasferimento

AGGIORNAMENTO ORE 21:30

È arrivato anche l’annuncio ufficiale della società azzurra del trasferimento a titolo definitivo di Cacace al Wrexham