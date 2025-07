Mancava soltanto il timbro dell’ufficialità e poco fa è arrivata: Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore della Cremonese!

Questo il comunicato ufficiale della società azzurra:

Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Unione Sportiva Cremonese per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Pezzella.

A Giuseppe va il ringraziamento della società per quanto fatto con la nostra maglia e l’augurio delle migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.

Come vi avevamo già riportato, la cessione è a titolo definitivo per 2 milioni di euro e il giocatore ha firmato un contratto triennale. Pezzella era arrivato in azzurro nel luglio 2023 e con la maglia azzurra ha totalizzato 59 presenze con 4 assist.