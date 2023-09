Il dado è tratto, ed alla fine è arrivata la fumata bianca su chi andare per la sostituzione di Paolo Zanetti. La scelta è caduta su colui che era stato fatto fuori per arrivare a Zanetti, ovvero Aurelio Andreazzoli. E questo è il terzo ritorno per il settantenne tecnico di Massa. Una scelta che indubbiamente farà felice una gran parte di tifosi azzurri, visto il legame che si era creato in passato e, soprattutto, visti i non pochi commenti che anche lo scorso anno ne invocavano il ritorno. Onestamente invece per noi la scelta, con tutto il rispetto professionale ed umano per il tecnico, appare davvero incredibile proprio in relazione alle motivazioni date per la sua non prosecuzione.

Ricordiamo che la società, in maniera voluta ed unilaterale, decise di non andar avanti con Andreazzoli dopo il campionato chiuso a 41 punti. Il tutto con un contratto in essere che restò tale fino alla chiamata della Ternana. Le motivazioni, tra l’altro poi vincenti sul campo, furono quelle di non vedere più nel tecnico determinate motivazioni e queste si sarebbero potute ripercuotere sulla squadra in una stagione che sarebbe stata, a detta societaria, più difficile. Da li, in una sensazione di smarrimento collettivo, fu deciso a sorpresa di andare su Paolo Zanetti. La speranza non può che essere la stessa del giugno 2022, perchè tornare su un tecnico per il quale si era fatto un ragionamento preciso e mirato, davvero ci prende in contropiede. La sensazione è quella del rifugio sicuro, visto che nei momenti di difficoltà, la società sembra non saper trovare altre soluzioni

Ovviamente a mister Andreazzoli, come già avvenuto nelle sue precedenti esperienze, andrà tutto il supporto possibile e l’augurio di poter farci risollevare la testa, far arrivare i risultati sperati, accompagnandoci con un grande sorriso a quell’appuntamento con la storia.