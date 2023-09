Gli azzurri hanno iniziato quest’oggi la settimana di lavoro che porterà alla difficile sfida di domenica contro l’Inter. L’allenamento è stato diretto dal “nuovo” tecnico, Aurelio Andreazzoli. Da segnalare che al Sussidiario oggi c’erano davvero tante persone, arrivate per rivedere il tecnico massese e portargli il loro saluto. Al termine della seduta Andreazzoli si è intrattenuto con i sempre presenti agli allenamenti.

Dal punto di vista del lavoro la squadra ha svolto una prima parte atletica per poi andare a sviluppare delle partitelle a tema, su metà campo. Quello che si è subito visto è il ritorno alle due punte, con l’impressione che si possa andare incontro al ritorno del 4-3-1-2. Si sono provate anche delle soluzioni con una sorta di 2-1 in attacco. Ovviamente è presto per qualsiasi analisi e per poter anche parlare di quello che potrà essere il primo undici targato Andreazzoli. Da ricordare che il tecnico massese, nella sua ultima parentesi, ci aveva abituato a variare la formazione di anche 5/6 elementi a partita. Le sensazioni però portano al credere che due giocatori che fin qui hanno avuto meno spazio ne possano avere di più: Bastoni e Ranocchia. Non hanno lavorato con il gruppo Berisha e Cambiaghi ma per i due non si registra niente di particolare. Sempre assente Maldini.

La squadra tornerà in campo domani con una doppia seduta di lavoro.