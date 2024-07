L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo di Sebastiano Esposito, giovane attaccante classe 2002, con la formula del prestito con diritto di riscatto a cinque milioni. Il club azzurro scommette sul potenziale di questo promettente calciatore per rafforzare il proprio reparto offensivo. Il nome di Sebastiano era già da diverso tempo che aleggiava intorno al nostro ambiente, di lui avevamo già anticipato subito dopo la fine del campionato scorso. Esposito, prodotto del settore giovanile dell’Inter, è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Alto 186 cm, l’attaccante campano si distingue per la sua versatilità offensiva, potendo ricoprire sia il ruolo di prima punta che di seconda punta o trequartista.

Giocatore dotato di un ottimo controllo di palla e dribbling efficace, abile nel creare spazi per i compagni e fornire assist. Nonostante la giovane età, ha già un fisico strutturato che gli permette di reggere i contrasti. Non ultimo possiede un buon tiro dalla distanza e freddezza sotto porta. Il tecnico dell’Empoli avrà il compito di integrare Esposito nel sistema di gioco della squadra, fornendogli l’opportunità di mettersi in mostra e contribuire agli obiettivi stagionali del club. Benvenuto a Sebastiano !