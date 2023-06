Come già anticipato, il centrale polacco Sebastian Walukiewicz diventa al 100% un giocatore azzurro. La stessa società di Monteboro ha ufficializzato il suo riscatto. Zanetti potrà contare così su un giocatore che nelle ultime partite si è guadagnato la riconferma per le buone prestazioni messe in campo.

Empoli Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz.