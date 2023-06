Alla fine non è stata la Juve Stabia (che ha scelto Pagliuca), ma l’avventura di Antonio Buscè come tecnico della Primavera azzurra sembra essere ugualmente terminata. Infatti sembra essere stato raggiunto l’accordo con la Vibonese che milita in serie D.

Partirà quindi dalla Calabria, precisamente da Vibo Valentia, la nuova avventura professionale di Buscè che lascia il settore giovanile dell’Empoli con ben due scudetti all’attivo. Nessuno mai come lui. La sensazione che si potesse essere arrivati ai titoli di coda, in qualche modo c’era, anche se poi la speranza era quella che alla fine potesse rimanere in sella a quella che ormai era la sua squadra.

Al momento non c’è ancora l’ufficialità ma le conferme stanno arrivando e dovrebbe essere questione di non molto per il saluto finale. In attesa di questo, non possiamo che fare un grande in bocca al lupo ad uno degli ultimi veri cuori azzurri rimasti. Oltre ai due successi già citati come allenatore, resteranno sempre impresse le sue lacrime dopo la vittoria del playout del 2012, il giorno che a Monteboro dovrebbero festeggiare come un Natale. In tutto questo una lunga carriera con la nostra maglia e tante gare in cui la sua firma è stata fondamentale.