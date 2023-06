Guglielmo Vicario, appena passato al Tottenham, ha affidato a Instagram il saluto al popolo azzurro. Mostrando un attaccamento alla maglia dell’Empoli ma anche alla sua gente ed esprimendo gratitudine per ciò che gli è stato riservato in questi anni:

Va bene, lo ammetto, non so da dove cominciare.

Emozioni, tante, tantissime.

Gratitudine, tanta, tantissima.

Lavoro, tanto, mai troppo.

Penso di dover partire da qui, da questi tre concetti, per arrivare a dirvi con il cuore in mano un GRAZIE che non sarà mai grande abbastanza da poter soddisfare tutto l’amore che mi avete trasmesso in questi due anni.

EMPOLI… mi avete fatto sentire parte di una piccola ma enorme famiglia con valori umani che ti entrano dentro profondamente e ti segnano per tutta la vita.

Indelebili. Come questi ultimi due anni… STORICI.

Un cuore azzurro, il mio, che non smetterà mai di battere e supporterà questa squadra, questo popolo anche da lontano… ve lo prometto, per sempre.

Sarà un legame indissolubile, il Nostro.

Un ringraziamento speciale al Presidente e alla famiglia Corsi tutta. A Pietro per avermi scelto. A Vincenzo per avermi completato, supportato e sopportato. Ai miei due allenatori di queste due splendide annate. A ognuno dei miei compagni con cui ho potuto condividere momenti incredibili che faranno parte della Nostra storia, di uomini e atleti.

A chi inesorabilmente e senza sosta lavora dietro le quinte, a Luca e Sauro, all’area medica, ai ragazzi del marketing a quelli della sede.

Sicuramente a parole dimenticherò qualcuno ma credetemi che siete emotivamente impressi a vita nel mio cuore, per tutto l’affetto che mi avete trasmesso giorno dopo giorno.

Un GRAZIE incommensurabile alla gente di Empoli, ai tifosi dell’Empoli a chi Empoli ce l’ha nel cuore, perché questo sogno che abbiamo vissuto insieme senza il vostro supporto non sarebbe mai potuto esistere.

Vittorie storiche ed indimenticabili, sconfitte e momenti difficili superati sempre insieme solo come una grande famiglia é in grado di fare.

La nostra grande famiglia azzurra.

Grazie per avermi accompagnato in questo splendido viaggio… e con una valigia piena di amore e di sogni é il momento di cominciare una nuova avventura.

Con un cuore azzurro che batterà fortissimo anche Oltremanica.