Data la partenza certa di Parisi, una delle priorità di Monteboro è quella di andare a mettere dentro la rosa almeno un altro terzino sinistro. Detto di Beruatto, che pare essere in cima agli odierni sondaggi, arriva l’interesse anche per un altro giovane che in quel ruolo si è ben distinto nella passata stagione di serie B. Parliamo del classe 2000 Niccolò Corrado. Prodotto del vivaio dell’Inter, con il quale ha vinto molto, la passata stagione ha vestito i colori della Ternana di cui è tesserato.

E’ stato uno dei sempre presenti, sia nella gestione Lucarelli che in quella Andreazzoli, sapendosi mettere a disposizione anche in una posizione più avanzata nel rettangolo verde. Giocatore in crescita che potrebbe essere pronto per il salto di qualità. Un profilo che si andrebbe a sposare bene con la filosofia azzurra, anche perchè stando ai ben iformati non si dovrebbe andare sopra ai due milioni per avere il cartellino. Da dire che anche il Genoa sta prendendo informazioni ed il nome è stato accostato alla squadra di Gilardino. Per lui ci sono state diverse presenze nelle nazionali giovanili. Vedremo se il nome sarà di quelli caldi o destinato a restare in questo pezzo.