Avevamo scritto qualche giorno fa della concreta possibilità che Razvan Marin potesse tornare ad essere un giocatore azzurro, nonostante non fosse stato esercitato il diritto di riscatto. Oggi, e lo conferma la sempre attenta (ed ammanicata con tutti i procuratori) redazione di Sky Sport, c’è stato uno snodo importante sulla vicenda. Empoli e Cagliari infatti avrebbero trovato l’intesa per far si che il romeno possa riprendere la strada verso la Toscana.

La formula sarebbe ancora quella del prestito ma stavolta il diritto di riscatto sarebbe fissato a 2 milioni e non più a 7. In questo però il Cagliari si andrà a tenere il 50% dei ricavi dalla futura vendita. Una sinergia già vista per Vicario e per Walukievicz. In tutto questo è stata forte anche la volontà del giocatore che aveva fatto capire di voler restare alla corte di Paolo Zanetti. Non dovrebbe tardare ad arrivare l’ufficialità visto che sembra tutto ormai a posto. Situazione importante sia per la copertura di una zona di campo nevralgica, sia per l’importanza del giocatore che aveva finito la stagione in crescendo.