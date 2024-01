Abbiamo aperto la giornata con un Niang in arrivo, con l’attesa a breve dell’ufficialità, ed invece potrebbe essere saltato tutto. Al momento le notizie che arrivano sono abbastanza frastagliate, ma alcuni media nazionali (con cui abbiamo parlato e sicuramente più vicini al giocatore) parlano con certezza di trattativa saltata. Ovviamente non siamo in grado di poter dire i perché di questo, e vogliamo ancora lasciare uno spiraglio aperto vista la situazione che, davvero, era in discesa. Stando però ai “beninformati” la decisione sarebbe stata del giocatore, con un dietrofront per motivi familiari (cosi pare) rispetto a quanto invece sembrava già deciso da giorni. Al momento non abbiamo riscontri dalla società azzurra.

Inizialmente sembrava che si potesse trattare solo con il calciatore, visto che tra lui e l’Adana c’era una rescissione in corso. Poi questa non c’è stata ed il club turco ha avanzato – per quanto non esose – le sue richieste per non restare con il cerino in mano. Adesso si parla di una trattativa sfumata con il giocatore che resterebbe in Turchia. Se davvero questo fosse l’epilogo, facendocene serenamente una ragione, ci sarebbero però da capire diverse cose. Difficile anche capire, almeno sul momento, se l’Empoli abbia già in testa un’altra opzione rispetto all’ex Milan. Una situazione davvero clamorosa, perché – ma come confermato anche dai grandi esperti del mercato – tra le parti c’era soltanto da chiudere. Le prossime ore ci diranno, magari anche con il silenzio, qualcosa in più.