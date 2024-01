Il telefono non smette di suonare, ed il prefisso è sempre lo stesso, 06. Si sta seriamente scaldando la situazione intorno all’interesse della Roma per Tommaso Baldanzi, un interesse che ieri sera era stato notificato dai sempre attenti colleghi di Sky Sport. Però, stando a quanto arriva, anche se come potrete immaginare le notizie sono frastagliate, l’interesse si sta trasformando in voglia di provare a chiudere, con i giallorossi che avrebbero già in mano un piano per arrivare a Baldanzi entro la fine del mercato.

La Roma non può spendere nel corso di questa sessione di mercato, ecco che (e qui stiamo a quanto arriva dalla capitale) potrebbe essere proposto all’Empoli un prestito di diciotto mesi con riscatto obbligatorio tra i 15 ed i 18 milioni. Una situazione che potrebbe far gola all’Empoli che però dovrebbe aspettare ad incassare. Molto dipenderà anche dal capire se Baldanzi è ritenuto elemento imprescindibile o meno con il nuovo sistema di gioco di Nicola.

La Roma avrebbe messo sul piatto anche la possibilità di poter arrivare ad un giovane giallorosso, che farebbe da contropartita. Su questo ribadiamo l’esclusione dell’inserimento di Belotti, si parla unicamente di giovani. Su questa specifica poi torneremo quando avremo maggiori informazioni. Quel che però potrebbe davvero trasformarsi in realtà, è una clamorosa cessione del giocatore che quest’anno più di tutti era atteso. Siamo alla finestra, con il telefono che fuma, per capire l’eventuale evoluzione.