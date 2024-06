A sorpresa arriva attraverso la sua pagina Instagram personale una frase che, indubbiamente, fa notizia. Mbaye Niang, avrebbe infatto scritto, attraverso una storia, queste precise parole: “Après beaucoup de reflechis j’arrete ma carriere de football”. La traduzione in italiano recita “dopo molta riflessione interrompo la mia carriera calcistica“.

Niang, sempre stando al social in questione, avrebbe fatto capire che domani parlerà in diretta. Immaginiamo, almeno che questo non sia tutto uno scherzo, che in questa arriveranno le motivazioni a tale affermazione. Da evidenziare che il 30 giugno il contratto di Niang con l’Empoli si sarebbe risolto; nonostante la salvezza non si sono innescati tutti i parametri stabiliti per il rinnovo. Questo per dire che ad oggi il giocatore non ha obblighi con il club.

AGGIORNAMENTO ORE 18:50 – Ci arriva notizia che tutto questo potrebbe essere figlio di uno scherzo di un suo amico che si sarebbe impossessato (per molte ore) del cellulare di Niang. Le storie infatti ad un certo punto sono spartite, poi ne è comparsa una nuova, ma eliminata nel giro di poco tempo. Anche dalla società arriverebbe la versione dello scherzo. Vedremo. Ricordiamo comunque che, salvo nuovi contratti ad hoc, dal 30 giugno Niang non sarà più un calciatore dell’Empoli.