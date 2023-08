La notizia è clamorosa, di quelle sulle quali non avremmo mai scommesso nemmeno mezzo euro. L’Empoli sta lavorando al ritorno di Mattia Destro. Il giocatore è senza squadra dopo la fine del contratto proprio con l’Empoli, per lui c’erano stati dei timidi inserimenti da squadre di serie B, ma senza mai convinzione. L’Empoli, nell’ottica di provare a dare peso al proprio attacco, ha pensato bene di riallacciare i rapporti con il giocatore e farlo tornare per una nuova stagione

Stando a quanto arrivato in redazione pochi minuti fa, l’accordo sembrerebbe essere stato trovato e già domani il giocatore potrebbe essere ad Empoli per le visite mediche e la firma del nuovo contratto. Vero che lo scorso anno per lui c’è stato un lungo infortunio che lo ha condizionato, ma le prestazioni del giocatore, quando in campo, non sono mai state particolarmente apprezzate. Anche mister Zanetti, senza voler mettere in bocca parole a terzi, non sembrava molto dispiaciuto della perdita del giocatore. Un operazione che onestamente non ci pare figlia della convinzione ma del non sapere che pesci prendere a pochi giorni dalla fine del mercato.

Ciò che conta è ovviamente il risultato di squadra, e lo scorso anno è arrivato, in anticipo e con un ottimo punteggio. La speranza è che Mattia possa ritrovare quella forma e quei gol che sempre fanno comodo, ci vogliamo però prendere la libertà (sperando di sbagliare in modo clamoroso) di essere molto scettici su questa operazione. La giornata di domani dovrebbe portare conferme e, molto probabilmente, ufficialità. Il suo contratto dovrebbe basarsi sulle presenze ed i risultati, con una netta riduzione della parte fissa. Lo scorso anno ha guadagnato due milioni lordi.