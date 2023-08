Si è giocata la seconda giornata di Serie A e non sono mancate le sorprese a partire dal Frosinone che batte l’Atalanta e il Verona la Roma conquistando così la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta a Empoli. Al primo posto anche Milan e Napoli che hanno sconfitto rispettivamente Torino e Sassuolo. Secondo ko consecutivo per l’Empoli sconfitto a Monza da una doppietta di Colpani. Il Lecce rimonta a Firenze dallo 0-2 al 2-2 finale mentre il Bologna ferma la Juve sul pari ma al termine della gara esplode la rabbia della società emiliana per un rigore gigantesco non concesso al Bologna quando stava vincendo 1-0. Impresa del Genoa che espugna l’Olimpico battendo la Lazio alla sua seconda sconfitta consecutiva. Nei posticipi del lunedì vince l’Inter a Cagliari mentre finisce in parità la sfida tra la Salernitana e l’Udinese.

Questi i risultati e la classifica di Serie A:

FROSINONE-ATALANTA 2-1

MONZA-EMPOLI 2-0

VERONA-ROMA 2-1

MILAN-TORINO 4-1

FIORENTINA-LECCE 2-2

JUVENTUS-BOLOGNA 1-1

LAZIO-GENOA 0-1

NAPOLI-SASSUOLO 2-0

SALERNITANA-UDINESE 1-1

CAGLIARI-INTER 0-2