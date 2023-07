Tutto fatto. Manca solo l”ufficialità per suggellare il passaggio di Fabiano Parisi alla Fiorentina. Come già detto ampiamente stamani, l’offerta viola è stata quella decisiva per smuovere la situazione. La quadra è stata trovata nel pomeriggio e porterà nelle casse di Monteboro 10 milioni + 2 di bonus.

Oltre alla Fiorentina c’era l’interesse della Juventus, che però non ha soddisfatto le richieste dell’Empoli che non voleva alcuna contropartita tecnica, e del Torino, che ha provato a ottenere informazioni all’ultimo ma non ha tentato l’affondo. Per Parisi si prospetta così un trasloco di pochi km, visto che sarà il nuovo laterale sinistro a disposizione di Italiano.