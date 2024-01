Dopo quanto successo un anno e mezzo fa la cautela doveva essere massima, ma stavolta la nostra indiscrezione si è tramutata in totale realtà e Szymon Zurkowski torna in azzurro. Nel pomeriggio il polacco ha sostenuto le visite mediche e domani sarà già in campo per il primo allenamento con il suo “vecchio” allenatore, Andreazzoli. Nella giornata di domani dovrebbe arrivare anche il comunicato della società a sancire l’ufficialità.

Zurkowski era il primo nome in cima alla lista per questo mercato di gennaio, e di fatto è il primo ad arrivare fisicamente per rafforzare la squadra. Szymon sta bene fisicamente e non avrà particolari problemi di inserimento, conoscendo bene il tecnico ed il sistema di gioco, ritrovando anche alcuni vecchi compagni. Da capire con certezza la formula con cui arriva, anche se nelle ultime ore ha preso campo l’ipotesi del diritto e non obbligo di riscatto. Nel momento dell’ufficialità cercheremo di capire meglio anche le cifre.

Lo Zurkowski ter, rimandato all’ultimo istante nell’estate del 2022, con un affare di fatto già in porto e noi a battere allegramente l’ufficialità, si va a concretizzare adesso. A Szymon, il primo a bramare questo importante ritorno, il nostro bentornato e l’augurio che anche grazie al suo contributo possa cambiare l’indirizzo della stagione.