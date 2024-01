Se la situazione relativa a Zurkowski, come scritto ieri sera, si è sbloccata definitivamente, ancora non lo è quella relativa alla posizione di Alberto Cerri. Stando a quanto arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, ci sarebbe un inserimento del Genoa che starebbe rallentando leggermente il discorso, con il giocatore che si sarebbe preso del tempo. Tra Empoli e Como però pare esserci già l’accordo, un accordo nel quale sta pian piano anche entrando Shpendi in direzione opposta.

Le idee a Monteboro sembrano però essere chiare circa l’attaccante ex Cagliari, e già nella giornata di oggi si cercherà di provare a definire il tutto. L’Empoli ha giustamente fretta di chiudere per poter consegnare il calciatore ad Andreazzoli, e possibilmente poterlo avere a disposizione già per la gara di Verona. Chiaro che se dovessero cambiare le carte in tavola, il club dovrà virare su altro elemento. Al riguardo, diciamo che per adesso non trovano conferme le voci – messe in giro da alcuni siti – che vorrebbero N’Zola in prestito ad Empoli. Per la Fiorentina pare essere in uscita ma sponda Empoli, ad oggi (il mercato insegna che può cambiare tutto), non ci sono riscontri.