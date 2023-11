EMPOLI 2 FIORENTINA 1

Marcatori:40′, 40+1 Isidori (E), 7st Melani (F)

EMPOLI: 1 Bernice, 2 Ginestretti, 3 Battaglini (29st Covelli), 4 Olivieri, 5 Poggi, 6 Conflitto, 7 Biondini(19st De Vita), 8 Ciampelli,(40st Lupoli) 9 Ghizzani(40′ Murolo), 10 Isidori( 19′ Bruno), 11 Landi

A disposizione: 12 De Grazia, 13 De Vita, 14 Battini, 15 Covelli, 16 Lorenzi, 17 Lupoli, 18 Bruno, 19 Perilli, 20 Murolo (40st Lorenzi)

ALL. Lo Russo Stefano

FIORENTINA: 1 Mazzi, 2 Marrone(10st Tosti), 3 Ansideri(18st Persico), 4 Bianchini, 5 Scarpelli(33st Licciardi), 6 Melani, 7 Chiti(10st Bellacci), 8 Del Giudice, 9 Pagliuso(18st Nwagwu), 10 Azzi(33st Chiarelli), 11 Gargiulo(40’Coratella)

A disposizione: 12 Paolini, 14 Tosti, 15 Licciardi, 16 Ceccarini, 17 Coratella, 18 Persico, 19 Bellacci, 20 Nwagwu, 21 Chiarelli

ALL. Pettinari Leonardo

Arbitro: Giovannini Simone

Assistenti: Giambini, Napolano

Ammoniti: 40+5 Melani, 6’st Biondini, 27st Murolo, 40st +2 Landi

Espulsi: nessuno

Gli azzurri la spuntano nel derby con la Fiorentina in una partita molto contratta e in cui si è lottato in ogni contrasto. Nel primo tempo entrambe le squadre sviluppano il gioco sulle fasce, puntando ad un cambio di campo rapido con cui sorprendere la difesa avversaria. L’Empoli si rende pericoloso grazie alla sua catena di sinistra composta da Battaglini, Ciampelli e Landi, con quest’ultimo che riesce a penetrare con frequenza in area avversaria senza però arrivare al gol. La partita si sblocca sul finale del primo tempo, azione che parte sulla fascia sinistra dell’Empoli con il rilancio del portiere su Battaglini che fa sponda per Landi che salta gli avversari in velocità, rientra sul destro e serve Isidori che ha tutto il tempo per piazzarla. Il raddoppio arriva 1 minuto dopo , quando siamo già nel recupero ed è ancora una volta Isidori a segnare. Il gol arriva con un tiro da fuori area che finisce appena sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Nella seconda metà di gara gli azzurri cercano di controllare il ritmo della partita giocando di difesa e contropiede. Al settimo minuto però Melani su calcio di punizione dalla sinistra accorcia le distanze con un preciso colpo di testa. La Fiorentina non crea poi grossi spaventi alla difesa azzurra e anzi rischia di prendere il definitivo 3 a 1 più di una volta grazie alle ripartenze guidate da Landi che però non centra il bersaglio. Empoli che porta a casa i 3 punti con merito in un derby sempre molto sentito e mantiene il primo posto in classifica.