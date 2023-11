Sono in vendita i tagliandi del settore ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli per Napoli-Empoli, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 12 novembre alle ore 12.30.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 35,00 € (unica tariffa di prezzo senza distinzioni per fasce d’età) nei punti vendita Vivaticket e sul portale vivaticket.it; per Empoli saranno disponibili all’UNIONE CLUBS AZZURRI (Via Della Maratona, 2). La vendita sarà attiva per i soli possessori della Fidelity Card Empoli Member e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 11 novembre 2023.

Si informa inoltre che non sarà possibile il cambio nominativo e che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita; si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Napoli se sprovvisti di tagliando.

Il settore ospiti del Maradona ha una capienza di 2482 posti; l’ingresso è previsto dal Gate 26, con parcheggio dedicato situato in Via Marconi. Per quanto concerne l’introduzione di striscioni (non compresi nell’elenco dell’Osservatorio) tamburi e megafoni, la SSC Napoli ha la necessità di ricevere la richiesta (corredata dal documento di identità) in tempi utili: https://sscnapoli.it/normativastriscioni/. Per ogni altra informazioni, SSC Napoli invita a far riferimento al Codice di Condotta e al Regolamento d’Uso dell’Impianto Sportivo.