EMPOLI 2 INTER: 2

MARCATORI: 17′ Cerpelletti (I), 27′ El Maboubi (I), 38′ Popov (E), 86′ Monaco (E)

EMPOLI: 1 Versari, 2 Tavernini(28st Menconi), 3 Lauricella, 4 Huqi, 5 Bembnista, 6 Rugani, 7 Olivieri(40st Bagordo), 8 Mazzi(40st Campaniello), 9 Popov(28st Rossetti), 10 Orlandi, 11 Monaco

A disposizione: 12 Viti, 13 Berizzi, 14 Antonini, 15 Bagordo, 16 Chiaverini, 17 Menconi, 18 Fanucchi, 19 Campaniello, 20 Rossetti

ALL. Andrea Filippeschi

INTERNAZIONALE: 1 Taho, 2 Ballo, 3 Verre(45st Humanes), 4 Mantini(45′ Zarate), 5 Kangasniemi, 6 Bovio, 7 Mancuso(38st Rovere), 8 Cerpelletti(45st Tassotti), 9 Mosconi, 10 El Maboubi(45st Kukulis), 11 Iddrissou

A disposizione: 12 Michielan, 13 Nenna, 14 Carbonara, 15 Zarate, 16 Rovere, 17 Patelli, 18 Humanes, 19 Kukulis, 20 Tassotti

ALL. Tiziano Polenghi

Arbitro: Giacomo Ravara

Assistenti: Bertelli, Cardini

Ammoniti: 21′ Mantini (I), 21′ El Maboubi (I), 90’+6 Rovere (I)

Espulsi: Andrea Filippeschi

-Partita molto intensa quella disputatasi oggi a Monteboro tra Empoli e Inter, ma a spuntarla e a qualificarsi per le semifinali sono i ragazzi di mister Filippeschi. Azzurri che partono subito forte creando un’occasione pericolosa con un tiro in girata da dentro l’area di Monaco che viene respinto dal portiere. Al 17′ cala l’attenzione difensiva e alla prima vera occasione l’Inter punisce con Cerpelletti che in solitaria colpisce con tap-in dal limite dell’area piccola e porta in vantaggio i suoi. Ottima reazione dell’Empoli dopo il gol subito e le occasioni create sono molteplici mentre i meneghini provano ad allargare la difesa azzurra grazie all’ottimo lavoro di sponda di Iddrissou. Al 27′ raddoppiano gli ospiti con una prodezza atletica del loro numero 10 El Maboubi che si avvita perfettamente in una mezza rovesciata beffando Versari. Da qui fino ad il resto della partita sarà un totale ed assoluto dominio empolese con l’Inter che passerà a fatica la metà campo barricandosi in difesa. Al 38′ accorcia le distanze Popov che su cross dalla sinistra salta a contrasto di testa, la palla rimane lì e il numero 9 azzurro è il più lesto ad arrivare e con la punta insacca alla spalle di Taho. Nel secondo tempo sono numerose le occasioni create dall’Empoli ma la porta sembra stregata. Al 41′ arriva finalmente il gol del pareggio con Monaco dopo un cross al bacio di un ispiratissimo Orlandi, migliore in campo dei suoi insieme a Huqi e ai due centrali. Empoli che grazie al pareggio dell’andata e a quello odierno ottiene il passaggio del turno in virtù del maggior numero di punti ottenuto in classifica nel girone e per la migliore differenza reti.