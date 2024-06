Niente ormai di nuovo, anzi, già da una settimana la situazione aveva preso i connotati del concreto. Mancava un tassello, non da poco, e questo è arrivato pochi minuti fa attraverso il comunicato diramato da Monteboro: Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo con il Direttore Sportivo Pietro Accardi per la risoluzione anticipata del contratto. Al Direttore Pietro Accardi vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto in questi 12 anni e il più grande augurio per il futuro sportivo e professionale.

Pietro Accardi non sarà più il direttore sportivo dell’Empoli. Finisce una lunga militanza, iniziata nell’agosto del 2012 come calciatore. Due anni sul campo, e poi dietro la scrivania. Dal 2019 Accardi si è trovato a gestire totalmente da solo la direzione sportiva dell’Empoli FC. Lascia con il record storico delle tre salvezze per andare in quella che è stata un’altra realtà importante per lui.

Accardi sarà il nuovo DS della Samp, e dovrà cercare di riportare i blucerchiati nella massima serie.